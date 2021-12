Vente éclair – Paléo vend tout Stromae, Angèle, Orelsan et PNL en moins de 45 minutes Les soirées du jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juillet sont parties en premier. A midi, plus de 40’000 personnes attendaient dans la file virtuelle. En physique, les plus courageux ont dormi devant les caisses. Francois Barras DÉVELOPPEMENT SUIT

PNL, duo cloud rap parisien fort rare et donc fort prisé: son concert du vendredi 22 juillet est parti en premier.

Trente-huit minutes pour écouler tous les billets mis en vente pour la moitié de ses soirées: le Paléo festival semble avoir gagné son pari et gardé l’appétit des foules envers le programme de sa 45e édition, à suivre du mardi 19 au dimanche 24 juillet 2022.

Mercredi 1er mai à 12h22 tombait sur le fil Twitter du rendez-vous nyonnais l’annonce de la première soirée sold out, celle du vendredi, qui accueillera notamment le duo cloup rap PNL . Trois minutes plus tard, la soirée de dimanche avec Stromae affichait aussi complet, et peu après celle du samedi avec Orelsan.

Des soirées «complètes» au regard des billets mis en vente ce jour: Le festival proposera encore 3000 billets par soir en mars, lorsqu’il annoncera le reste de son menu 2022. Pour l’heure, il n’a dévoilé «que» ses têtes d’affiches – lesquelles semblent avoir trouvé leur public. Certains plus courageux s’étaient rendus mardi soir devant les caisses du festival afin d’être certains d’obtenir un billet.

A 1h30 du matin mardi soir, ce duo de choc était déjà devant les caisses sur le site du Paléo à Nyon. On espère qu’il a pu acheter ses billets.

