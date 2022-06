Un terrain réorganisé – Paléo revient avec une scène dédiée à l’electro Après deux annulations de suite à cause de la pandémie, le festival nyonnais proposera beaucoup de nouveautés dans un mois. Raphaël Ebinger

Le projet des hautes écoles proposera pour la première fois une scène. Des groupes triés sur le volet s’y produiront. DR

Après deux éditions annulées, Paléo s’apprête à commencer sa construction la semaine prochaine. Celle-ci sera un défi pour les équipes du festival nyonnais. Les plans de 2019 ne sont plus d’actualité. Le terrain sera profondément réorganisé à cause du chantier en cours du complexe du Nyon-Saint-Cergue-Moret. Les futurs atelier ferroviaire et centre administratif de la compagnie mangent une partie du site historique du Paléo.