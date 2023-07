Soigner le bilan carbone – Paléo pourrait renoncer à la gratuité de ses parkings Le festival étudiera dans les mois à venir la fin de la gratuité. Mais plusieurs défis importants attendent les organisateurs pour y parvenir. Raphaël Ebinger

Chaque jour, ce sont 11’000 voitures qui sont garées dans les parkings de Paléo, pour une population de 50’000 personnes (35’000 festivaliers, 10’000 invités et journalistes, et 5000 bénévoles). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les parkings de Paléo deviendront payants. Mais les organisateurs ne savent pas encore quand et comment ils y parviendront. «Le comité d’organisation a accepté en 2017 ou 2018 le principe de faire payer le stationnement des voitures, explique Mario Fossati, secrétaire général de la manifestation. Nous sommes pratiquement les derniers à être encore gratuits.»

Reste que cette année encore, quelque 11’000 véhicules occupent sans frais les espaces de stationnement à disposition dans les champs de l’Asse. C’est que le passage au payant est bien plus complexe que prévu. Une étude approfondie a été lancée après la décision du comité d’organisation. Après sa lecture, Paléo a mis son projet en veilleuse.

«Nous constatons déjà ces dernières années une baisse du nombre de voitures, de l’ordre d’un peu moins de 1000 véhicules par édition.» Mario Fossati, secrétaire général de Paléo

Il en ressortait que le contrôle à l’entrée des parkings allongerait de cinq à six secondes le temps qu’il faut à une voiture pour sortir du trafic automobile. Cela aurait participé à bloquer l’autoroute. Mais les nouvelles habitudes et les technologies apportent des possibilités inédites. La sensibilité du public a également changé ces dernières années. La fin de la gratuité sera donc à nouveau débattue au sein du festival dans les mois à venir.

Si Paléo y réfléchira, c’est qu’il veut réduire de 25% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2027. Pour y parvenir, des mesures sont indispensables pour diminuer la mobilité individuelle motorisée, qui est à elle seule responsable de 43% du bilan carbone du festival. «Nous constatons déjà ces dernières années une baisse du nombre de voitures, de l’ordre d’un peu moins de 1000 véhicules par édition», souligne Mario Fossati. Ce qui est visible sur la fréquentation des transports publics. En 2005, 27% des festivaliers se rendaient à l’Asse en train ou en bus, alors qu’ils sont 45% aujourd’hui.

De nouvelles perspectives

Rendre l’entrée des parkings payante inciterait sans aucun doute un nombre plus élevé de conducteurs à abandonner la bagnole. Mais les transports en commun sont saturés aux heures de pointe. Il existe des solutions qui pourraient améliorer la situation. La construction du nouveau dépôt du Nyon-Saint-Cergue juste à côté de la scène Vega pourrait permettre d’augmenter le nombre de trains en circulation en créant un nouvel arrêt à cet endroit et un lieu de croisement qui n’existe pas aujourd’hui entre Nyon et Trélex.

Le réseau de bus devra aussi être renforcé. Mais il faudra pour cela compter sur un endroit où parquer les véhicules quand ils sont à l’arrêt. «Je rêve d’une gare routière, mais nous sommes contraints par la place», regrette le secrétaire général. La diminution du nombre de voitures, qui libère de l’espace dans les champs, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives.

À pied et à vélo

Le paiement du stationnement des voitures privées pourrait permettre de financer ces mesures. Paléo investit déjà quelque 600’000 francs par édition dans le domaine des transports publics. C’est la manifestation qui paie les lignes de bus et le renforcement de l’offre de train. Il a aussi, depuis quelques années, installé des parcs à vélos, dont la surface a dû être augmentée cette année en cours de festival. «Vingt pour cent des festivaliers viennent du district de Nyon et 14% habitent dans un rayon de 5 kilomètres autour du site, comptabilise Mario Fossati. Nous devons leur permettre de se déplacer en deux-roues ou à pied.» L’aménagement d’un garage sécurisé pour les vélos électriques est ainsi à l’ordre du jour pour le futur.

Avant de prendre une décision concernant ses parkings, Paléo évaluera en priorité les effets aussi sur les festivaliers. «Notre philosophie est d’offrir la meilleure expérience possible à notre public, souligne Mario Fossati. Et cette expérience commence quand on sort de chez soi.» Reste à convaincre désormais les amateurs de l’automobile qu’elle sera meilleure en se laissant conduire.

Êtes-vous favorable à ce que les parkings de Paléo deviennent payants? Oui, de manière inconditionnelle Oui si cela est accompagné d’une meilleure desserte en transports publics Non Sans avis Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale, mais aussi pour le monde de la bière. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.