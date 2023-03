Bons plans avec les enfants – Pâkomuzé revient, toujours plus grand Le rendez-vous d’avril pour le jeune public gagne trois nouveaux lieux et propose comme à l’accoutumée une foule d’activités créatives. Aperçu. Caroline Rieder

Le flyer-objet du rendez-vous se décline selon la créativité des enfants. DR

Pâkomuzé, c’est plus de 130 activités pour les enfants et leur famille, dans une quarantaine de musées vaudois. Pour sa 18e édition, la manifestation s’enrichit de trois lieux: l’Espace horloger de la vallée de Joux, l’abbatiale de Payerne et la cathédrale de Lausanne. Les nouveaux venus ajoutent encore à la belle diversité d’une manifestation unique dans l’année, où les institutions rivalisent d’originalité pour accueillir petits et grands lors d’activités sur inscription sur le site prévu à cet effet. La plateforme lancée l’an dernier remplace le bon vieux programme papier, et permet une recherche ciblée par lieu, âge ou activité.