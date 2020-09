Interview – Pajak: «Le «Manifeste» reste un projet incertain» Exposé à Carouge, l’écrivain et dessinateur clôt une vaste fresque littéraire et graphique avec un neuvième et dernier volume dédié à Fernando Pessoa. Philippe Muri

Frédéric Pajak à Carouge. L a galerie Ligne Treize dévoile 80 dessins originaux, sur le thème de la ville, du portrait et des animaux. Magali Girardin

L’aventure avait débuté en 2012. Avec la parution du neuvième et dernier volume de son «Manifeste incertain», Frédéric Pajak clôt une vaste fresque littéraire et graphique, aux contours mouvants. Entre essai, biographie et autobiographie, l’écrivain, dessinateur et éditeur franco-suisse a tracé le portrait contrasté d’écrivains, de peintres et de penseurs. Sans que l’un n’illustre ou ne commente l’autre, textes et dessins savamment entremêlés ont éclairé le destin de Walter Benjamin, Vincent Van Gogh, André Breton ou les poétesses Emily Dickinson et Marina Tsvetaieva. Au fil des quelque 350 pages de son ultime «Manifeste», Pajak aborde la vie et l’œuvre de Fernando Pessoa. Parallèlement, il plonge dans ses souvenirs, déambulant du Sahara au États-Unis en passant par la Chine populaire. Débarquant d’Arles où il s’est établi depuis quelques années, il nous donne rendez-vous à Carouge. Au cœur de la Cité sarde, la galerie Ligne Treize dévoile 80 dessins originaux, sur le thème de la ville, du portrait et des animaux. L’occasion de tirer avec son auteur un bilan d’une entreprise virtuose pour laquelle il a reçu notamment le prix Goncourt de la biographie.

Fernando Pessoa dans une rue de Lisbonne. Extrait du «Manifeste incertain», volume 9. Éd. Noir sur Blanc

Le «Manifeste incertain» arrive à son terme. Aviez-vous établi un plan d’ensemble? Pas du tout. En fait, j’avais proposé à mon éditrice, Vera Michalski, un livre sans fin. Ce qu’elle avait accepté. Je savais plus ou moins que j’allais parler de Walter Benjamin, mais je ne me doutais pas que cela me prendrait trois volumes. À un certain moment, j’ai eu l’idée arbitraire de réaliser neuf tomes. Et je m’y suis tenu.

Initialement, souhaitiez-vous réhabiliter certains artistes? Non. Il y a beaucoup de hasard dans ce que je fais, beaucoup d’improvisation. En revanche, le titre, je l’ai trouvé il y a fort longtemps, vers 18-19 ans. Je travaillais alors comme couchettiste dans les wagons-lits internationaux. J’effectuais très souvent des trajets vers l’Italie. On se trouvait alors en plein dans les années de plomb. Toutes les idéologies amenaient la Péninsule au bord du gouffre. Le terme de «Manifeste incertain» m’est apparu en réaction, comme un vaccin contre les idéologies.

New York. Extrait du «Manifeste incertain», volume 9. Éd. Noir sur Blanc

Ce projet ambitieux correspondait-il à un rêve d’enfant? Je me souviens qu’à l’école on nous demandait d’inventer des poèmes et de les illustrer. On disposait d’une petite imprimerie avec des tampons en caoutchouc, qui permettait de graver sur du linoléum. L’expérience m’avait fasciné. Par la suite, j’ai cherché longtemps comment mélanger l’écriture et le dessin, deux langages dont je dis souvent qu’ils sont hostiles l’un envers l’autre. Pendant longtemps, je n’ai pas trouvé. La bande dessinée ne me convenait pas. La forme idoine, je ne l’ai finalement trouvée qu’à 45 ans.

Pourquoi si tard? Parce que j’ai cherché une liberté formelle. Quand vous écrivez un roman, vous devez mettre en situation des personnages, creuser leur psychologie. Dans le «Manifeste incertain», je ne raconte pas une histoire. Mes textes incluent la philosophie, la poésie, la biographie. Diverses formes d’écriture, y compris des vers en mirliton. C’est pareil pour le dessin. Je les réalise d’après photo ou carte postale, d’imagination, d’après nature… Je n’ai pas de règles.

Arbres touchés par la foudre. Extrait du «Manifeste incertain», volume 9. Éd. Noir sur Blanc

Le «Manifeste incertain» vous a-t-il permis de découvrir des éléments enfouis au plus profond de vous-même? Énormément. Un livre, c’est à la fois une fenêtre sur l’extérieur, mais aussi un miroir. On y met beaucoup de soi. Intitulé «Blessures», le tome 6 est purement autobiographique. Je m’y remémore des épisodes douloureux de mon existence. Mon enfance, mon rapport avec ma mère, sa maladie, elle souffrait d'alzheimer. Je reviens également sur la mort de mon père (ndlr: disparu dans un accident de voiture en 1965). Tout cela fait ressurgir beaucoup de choses. J’ai découvert que certaines blessures n’étaient pas cicatrisées.

Dans ce dernier tome, vous écrivez: «Les destins que j’ai sollicités, je ne les ai pas choisis, ils se sont imposés à moi.» De quelle manière? Souvent, les auteurs ou les artistes dont je parle me sont étrangers. C’est justement pour cela qu’ils m’intéressent. Je ne m’identifie pas à eux. La plupart du temps, je ressens même pas mal de préjugés envers ces gens. Le «Manifeste incertain» est une manière de les affronter, de les surmonter, de les contester. Par exemple, je ne me sentais pas proche du tout de la pensée très marxiste de Walter Benjamin, ni de sa dialectique. En creusant, j’ai trouvé un être humain assez perdu, solitaire, incompris.

Un rapport hypnotique au dessin Afficher plus Il ne dessine que deux mois par an, pas davantage! Frédéric Pajak entretient un rapport particulier avec le trait. «Les graphomanes qui dessinent sans arrêt m’angoissent un peu. Ce n’est pas que j’en suis incapable, mais je trouve qu’on finit par ne plus avoir de distance avec ce qu’on fait. Le dessin, je le vis comme une contrainte assez forte. Je m’oblige à réaliser cinq à sept dessins par jour, ce qui s’avère très fatiguant physiquement et moralement. Mais en même temps cette manière de travailler sur un laps de temps relativement court me permet de me concentrer complètement et de me retrouver dans un rapport hypnotique. Je dis souvent que, pour moi, l’écriture s'apparente à la recherche de la conscience. Le dessin, au contraire, c’est la recherche de l’inconscience. Je ne crayonne pas, je me lance directement à la plume ou au pinceau, sans effectuer de recherche. Souvent, je suis surpris par ce qui apparaît.»

Bord de mer en Algérie. Extrait du «Manifeste incertain», volume 9. Éd. Noir sur Blanc

Fernando Pessoa clôt le «Manifeste incertain». Un personnage emblématique de votre démarche? Avec sa faculté à se démultiplier dans ses hétéronymes, Pessoa m’a renvoyé à cette vérité: à partir d’un certain âge on se rend compte qu’on a été plusieurs dans une vie. Dans le «Manifeste incertain», je rapporte des souvenirs qui remontent à mes 20 ans. Mais ce jeune Pajak m’est devenu un étranger, presque un objet de curiosité. J’ai le sentiment de me raconter, tout en évoquant la vie de quelqu’un d’autre.