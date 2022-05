Traque au gâchis alimentaire – Pain et patates: recettes antigaspi avec Serge Labrosse Le chef étoilé donnait cette semaine un atelier de cuisine avec zéro déchet. Récit et astuces. Jérôme Estebe

Atelier culinaire zéro déchet présenté par l’étoilé Serge Labrosse (à droite) et son chef Valentin Hofmann. Lucien FORTUNATI

C’est une petite entrée follement ouvragée et tonique: un pain perdu à la féra. A priori, ça paraît simplet. Mais Serge Labrosse a mis toute sa technique, sa méticulosité et son brio dans l’affaire. Le plat est dressé au cordeau – «supergirly», le chef dixit –, façon terrine de bonbonnière, avec des miniboules de couleur de partout et une vapeur de groseille bien pop. En bouche, c’est top fraîcheur; c’est l’été qui rigole; c’est l’éclate sous le parasol.