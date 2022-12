Grand film – «Pacifiction», choc à Cannes et métrage de la consécration pour Albert Serra Le film, impossible à définir ou à résumer, a fait chavirer Cannes au printemps dernier. Des séquences à couper le souffle avec un immense Benoît Magimel. Pascal Gavillet

«Pacifiction», avec un Benoît Magimel au sommet. DR

Une île. Tahiti, en Polynésie française. Et puis un homme, représentant de l’État français. Il s’appelle De Roller, il a l’air de traverser le monde comme s’il marchait à 2 mètres au-dessus du sol. Il passe d’une réception officielle à l’ambiance plus interlope d’une boîte de nuit. Il sonde les gens, prend le pouls d’une société sur laquelle il paraît régner. Soit un monde en déliquescence, en apesanteur, un monde comme coupé du monde, où cohabitent habitants en colère et notables plus ou moins louches. Dans cette ambiance délétère, diaphane, de sourdes rumeurs se propagent. Celles d’essais nucléaires qui auraient repris dans la région. On aurait aperçu un sous-marin nucléaire. Il se passe ou va se passer quelque chose, c’est certain. Mais quoi?