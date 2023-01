Exposition – Pace se pare des peintures de lumière de Villareal Réunies sous l’intitulé «Nebulae», huit nouvelles œuvres numériques, créées à partir de lumières LED, constituent pour l’artiste américain son premier solo show de Suisse. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Leo Villareal, «Diffused Color» (G.B), 2022. LED, acrylique, aluminium, électronique et logiciel personnalisé. LEO VILLAREAL, COURTESY PACE

Il s’agit de la sixième exposition personnelle de Leo Villareal organisée par la galerie Pace dans le monde. Pour autant, l’accrochage qui a cours jusqu’au 18 mars à Genève représente son premier solo show de Suisse. Réunies sous l’intitulé «Nebulae», huit nouvelles œuvres numériques invitent le visiteur à s’engager dans cette zone étrange où se côtoient monde réel et monde digital.

Car l’artiste américain a un mode d’expression bien à lui. Il crée ses œuvres à partir de lumières LED dont il modifie sans cesse la fréquence, l’intensité et les motifs grâce à une programmation personnalisée. Son but: amener à reconsidérer la lumière, l’espace et la technologie. Et comme souvent, cette nouvelle série s’inspire de phénomènes naturels, tirés de l’imagerie organique et céleste pour ce cas précis. Le résultat est hypnotique et grisant.

Face à ces lueurs diffuses où pulsent des couleurs vibrantes, on se sent comme happé dans les profondeurs de l’espace, là où se jouent la naissance d’une galaxie ou la mort imminente d’une étoile. Né au Nouveau-Mexique en 1967, Leo Villareal est notamment connu pour «The Bay Lights», cette installation publique inaugurée en 2013 sur le Bay Bridge, à San Francisco. De même que pour son immense projet «Illuminated River» qui, à terme, devait couvrir quinze ponts le long de la Tamise à Londres. Pour l’heure, neuf d’entre eux sont ainsi illuminés chaque soir. Et l’artiste est également présent durant artgenève, avec «Optical Machine I», une installation majeure positionnée à l’entrée de la foire, dans le hall principal.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.