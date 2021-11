Exposition d’art contemporain – Pablo Reinoso fait tourbillonner la vie dans la matière La galerie Xippas montre une quinzaine de pièces du sculpteur franco-argentin, connu pour ses détournements d’objets. Irène Languin

Pablo Reinoso à la galerie Xippas avec trois de ses œuvres. Au fond, son «Dédale» en châtaigner sculpté. RODRIGO REINOSO

L’imposant cadre en bois n’enchâsse aucun tableau. Mais sa bordure intérieure quitte soudain la droite rigueur de son tracé pour se tordre en onduleuses volutes, comme si l’objet se révoltait contre sa propre loi pour s’échapper de lui-même et remplacer la peinture dans l’espace vide et rectangulaire que cette dernière devrait occuper. On doit cet impressionnant «Dédale» en châtaigner au burin de l’artiste franco-argentin Pablo Reinoso, auquel Xippas consacre actuellement une exposition personnelle.

Intitulé «Trames», l’accrochage s’apprécie dans les deux espaces de la galerie du quartier des Bains. Outre les cadres qui s’enfuient de leur cadre, on y découvre les fameux «bancs spaghettis». Il y a une quinzaine d’années, le sculpteur s’est emparé de cet emblème du mobilier urbain pour en déconstruire les lignes; d’abord sagement conformes à leur ordonnancement parallèle, les lattes finissent par tournoyer dans l’espace pour s’entremêler comme des flammes ou s’envoler contre un mur. On dirait leur matière traversée d’un esprit de liberté, d’un souffle vital.