Nationaux de curling à Thônex – Pablo Lachat, le maillon jeune d’une équipe ambitieuse Intégré dans le Team Schwaller, qui porte les couleurs du CC Trois-Chêne Genève, le Lausannois de 22 ans passe à l’action dès samedi à Sous-Moulin. Pascal Bornand

Pablo Lachat soigne le geste pour gagner en efficacité. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

C’est un gamin d’Ouchy comme Valentin Tanner était un minot de Tivoli. Enfant de la pierre lui aussi, Pablo Lachat (22 ans) a relayé le lead genevois au sein de l’équipe phare du curling helvétique, rebaptisée aujourd’hui Team Schwaller après la retraite de son skip historique, Peter de Cruz, et l’arrivée de l’ancien boss de Berne Zähringer. Tous ces chamboulements auraient pu mettre à mal l’harmonie d’un groupe uni comme un carré d’as et fort comme la bande à d’Artagnan. Un bon coup de plumeau, quelques franches rigolades et une place de vice-champion d’Europe l’automne passé à Östersund ont balayé cette conjecture.