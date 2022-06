Expérience inédite à Tourbillon – Pablo Iglesias est le nouveau chef d’orchestre à l’opéra du FC Sion À 51 ans, le Vaudois endosse une fonction hybride dans un club très particulier. Il faudra avant tout composer avec la famille Constantin. Non seulement il s’en sent capable, mais il s’en réjouit. Simon Meier

Pablo Iglesias ne manque ni de détermination ni d’enthousiasme à l’heure d’aborder son aventure dans l’organigramme mouvant du FC Sion. LOUIS DASSELBORNE

Directeur du football. Clinquante à souhait, vaste et vague à l’infini, l’appellation a fleuri ces dernières années sur les stades. Comme s’il fallait bien quelqu’un, dans cette jungle à mille pattes qu’est devenu le foot business, pour s’occuper encore du ballon. Directeur du football, ça veut tout et rien dire, donc pas forcément n’importe quoi. Le Real Madrid, Manchester United ou l’Olympique lyonnais, par exemple, en ont un. Le FC Sion aussi, depuis ce printemps. Il s’appelle Pablo Iglesias et semble tout aussi curieux que nous de voir ce que donnera le nouvel attelage de Tourbillon.