Théâtre enfance et jeunesse – «Oz», ou le salut d’un être par son imaginaire Avec Robert Sandoz à la réécriture, Joan Mompart adapte pour la scène d’Am Stram Gram le «conte fondamental» signé par l’Américain Lyman Frank Baum. Katia Berger

À peine sortie de son corps, Dorothy (Clémentine Le Bas, à droite) est accueillie par la sorcière du Nord (Magali Heu) dans un pays d’Oz tapissé de doudous. ARIANNE CATTON BALABEAU

«Somewhere, over the rainbow…» Pour les parents et les grands-parents, il suffit de ces quatre mots nappés de leur sirupeuse mélodie pour voir aussitôt apparaître Judy Garland en technicolor sur la tenture de leur mémoire, et frissonner avec elle dans sa quête du Magicien d’Oz. Pour les aïeux, c’est «The Wonderful Wizard of Oz», le plus sombre classique de la littérature enfantine publié en 1900 par Lyman Frank Baum, qui ferait foi. Pour les Genevois dès 7 ans qui fréquentent le Théâtre Am Stram Gram, en revanche, la «route de brique jaune» qui mène à la Cité d’Émeraude s’emprunte en direct, sur une scène, avec cinq comédiens en chair et en os, des lumières monochromes, un décor fait de centaines de peluches, une bande-son suggestive et même une marionnette inerte.

Le film, ici, ne sera qu’un petit bonus en forme de clin d’œil, qui introduit et conclut le parcours initiatique. Dans l’adaptation par Robert Sandoz, la métamorphose de Dorothy commence en effet à Balexert, temple de la marchandise, où la fillette (Clémentine Le Bas), à l’écran, supplie son père (Raphaël Archinard) de lui acheter les fameux souliers d’argent. Le refus paternel déclenche la tornade intérieure de la cupide fillette: elle s’évanouit, s’absente à elle-même et s’éveille sur le plateau, entre trois murs que tapissent des Muntchkinz aux visages de doudous. D’entre les nounours surgiront alors un à un les clones des protagonistes de la vidéo, à savoir, dans l’ordre inverse à la chronologie, le lion dépourvu de courage (Alice Delagrave), le cuirassé sans cœur (Archinard bis) et l’épouvantail privé de cervelle.

Matteo Prandi séduit particulièrement dans le rôle de l’épouvantail privé de cerveau mais prolixe en contrepèteries. ARIANNE CATTON BALABEAU

Être plutôt qu’avoir

Des trois compagnons de voyage, ce dernier est de loin le plus édifiant. Matteo Prandi ne lui donne pas seulement une belle dose de ressort physique, il porte à merveille les jeux de mots voulus par Sand-Oz pour insuffler son sens à la fable. Enchevêtré aux allusions anticonsuméristes, ce sens se résume en un calembour, le plus évident: ose. Ose reconnaître que l’amour prime la possession. Ose admettre qu’être vaut davantage qu’avoir. Ose enfin, comme Alice au Pays des merveilles, vérifier que l’imaginaire transforme par magie son sujet.

«Demain est dans l’enfance» Afficher plus Joan Mompart en est convaincu: «La conscience enfantine peut sauver le monde.» Aussi les petits lui servent-ils de guides dans une programmation qui se veut artistiquement transgénérationnelle, dans le sens où «la parole expérimentée s’y mêle à la parole de la jeunesse». Am Stram Gram, cette saison 2022-2023, tend un plateau sur lequel des artistes tels que Dan Jemmett, Robert Sandoz, Yan Duyvendak ou Muriel Imbach dialogueront de toutes les manières possibles avec les mouflets, sur des sujets qui les touchent directement. Parmi ces thèmes figure celui de la transidentité, rarement abordé chez les 7 ans et plus, que traitera Hinde Kaddour en novembre par le biais d’une performance ludique («Alexe»). On note aussi la présence de l’eau («H2O»), en mai prochain, dans ses dimensions tantôt de ressource et de plaisir, mais également du mot («Le nom des choses» en février). Ou encore celle de notre maître le temps, dont «Le soldat et la ballerine» dénoncera début novembre l’exploitation à des fins commerciales, dont le jeu «Twist» expérimentera les énigmes juste après, et dont «Machine» décortiquera la mécanique fin mars. À ne pas manquer, enfin, le rendez-vous des skateurs, «Ollie» (décembre), la transposition d’un Shakespeare par les élèves de l’École Serge Martin (fin mars), et la reprise fin avril par Antoine Frammery d’un «OFF» qui promet de mettre le feu au foyer souterrain de la route de Frontenex. KBE

En marge de sa création, Joan Mompart aime à citer cette phrase d’André Breton: «L’imaginaire est ce qui tend à devenir réel.» Pour le comédien, metteur en scène et désormais directeur d’institution («chacune de ces activités, quand je l’exerce, me permet d’habiter au mieux la société»), le chemin de Dorothy la mène d’une convoitise intempestive à la présence au monde. Grâce au rêve, «qui n’entre dans aucun PIB alors qu’il est la chose la plus importante», elle découvre l’essentiel: ce lien à l’autre que le commerce rend déficient. Or, pour persévérer sur la route de brique jaune, Mompart a conscience que chacun doit pouvoir compter sur «une paix de l’intime». «La recherche de cette paix, assure-t-il, dicte ma saison.»

Alice Delagrave interprète quant à elle la patronne de Balexert reconvertie en lion sans courage. ARIANNE CATTON BALABEAU

