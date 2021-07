Concert – OY pose son vaisseau transmusical sur la pelouse du Jardin botanique Mardi 6 juillet, Musiques en été ouvre les feux sans masques, sans certificat mais avec une bombe de musique hybride, originaire de Berlin via le Ghana et Zurich. Entretien. Fabrice Gottraux

OY, duo aujourd’hui installé à Berlin, Joy Frempong au chant et aux machines, sous le masque Lleluja-Ha, mystérieux batteur, également aux machines. Paula Faraco

C’est ce mardi, aux Conservatoire et Jardin botaniques, que tout commence pour les concerts de Musiques en été. Fameuse série estivale, organisée par la Ville de Genève, qui se permet durant la belle saison d’inviter des artistes à la fois populaires et novateurs, autant locaux qu’internationaux. Et avec le Covid, ça tient toujours? Sauvée par les poils du vaccin, l’affiche a cette année encore une sacrée belle gueule.

Ainsi de OY, mardi en ouverture. Joy Frempong, Lleluja-Ha. Fabuleux duo zurichois, désormais établi à Berlin, dont on avait perdu la trace il y a trois ans environ. Au sortir de «Space Diaspora» en 2016, troisième album confirmant l’excellence du mélange voix, machines et batteur, la paire a tourné et tourné encore, en Europe, principalement en Suisse et en Allemagne, également aux États-Unis. Puis la pandémie a tout stoppé. Mais revoilà OY, en résidence à Paris. Puis sur la route. Enfin, Genève, mardi 6 juillet, à 21 h.

Le son des diasporas

Du temps d’avant, on se souvient des performances à Genève, pour Electron en 2013 notamment: OY électrisant la faune de l’Usine sur des mélopées hybrides, Afrique et Europe, électronique et folk, une gamme de vocalises aussi captivantes que les constructions instrumentales du duo. Où la rencontre de la batterie live avec le chant, avec les synthés, les samplers, les boucles démultipliant la voix en chorale chatoyante, aboutit à une formule unique, portant des idées, des thèmes précis vers le public.

Autant il y a de poésie à portée universaliste, de rythmes à faire bouillir l’extase, autant il y a, pour contrecarrer les évidences, du béton des mégapoles, les flashs hypnotiques des dancefloors comme le son lointain du Ghana, dont est originaire Joy Frempong. Dans «Kokokyinaka», en 2013, OY racontait la diaspora africaine. Avec «Space Diaspora», il s’agissait ensuite de traiter des diasporas en général – cette «double vision, à la fois du dedans et du dehors, qu’ont les personnes qui ont grandi entre deux cultures», avance Joy Frempong. «Il faut célébrer cette manière d’être!»

Inventer son monde

Mis en boîte par le duo, produit par Lleluja-Ha – «pour affiner les détails et pour rendre le son aussi gras que gros («fat and big» pour la version originale autrement évocatrice, selon les termes choisis par Joy Frempong)» – le prochain album garde son titre encore secret. Sans doute, le concert de mardi en dévoilera des éléments.

Il est un mot qui concentre l’imaginaire de Joy Frempong et Lleluja-Ha – Marcel Blatti, toujours masqué – science-fiction. Le terme prend-il une valeur prophétique, que voilà une ironie bien pesée s’intercalant entre les thèmes, les idées, l’image aussi. L’ironie rend si bien les individualités, les contradictions, l’étrange et insondable condition du vivant.

«Ce masque devient à la fois mon visage et le miroir dans lequel chacun, dans le public, peut y voir ce qu’il veut.» Lleluja-Ha, batteur et producteur du duo OY

Aussi bien OY invente un «folklore» qui lui est propre, aussi bien la scène invite à la transformation. Ce masque gigantesque, coloré, d’où vient-il, sinon d’un rituel aux antipodes? «Berlin fashion design», contredit le batteur. Conçu par une amie costumière pour l’opéra. Les apparences sont trompeuses… Mieux! Les apparences ouvrent sur tous les possibles.

«Ce masque devient à la fois mon visage et le miroir dans lequel chacun, dans le public, peut y voir ce qu’il veut.» Une ode à la diversité, en somme, mais une ode subtile, osant dans un même temps le solennel et le burlesque, la messe et le théâtre de boulevard. De quoi adorer la paire comme aucune autre icône.

«Pour faire les choses en vrai, il faut d’abord les imaginer.» Joy Frempong, chanteuse et instrumentiste du duo OY

«Pour faire les choses en vrai, il faut d’abord les imaginer.» La maxime – de qui, on ne sait plus, qu’importe – plaît à Joy Frempong. «Nous inventons notre propre histoire, pour la raconter. C’est une utopie qui cherche le positif.» Inspirée par le «Guide du voyageur galactique», ce roman S-F d’une drôlerie impossible – où il est question de la Terre rasée par une entreprise extraterrestre procédurière, ceci pour y laisser passer une autoroute spatiale, c’est sur le contrat, désolé les gars.

Changer de corps

Dans l’utopie de OY, c’est quand même plus optimiste: tout le monde débarque au même moment sur la planète, personne ne peut revendiquer posséder quoi que ce soit, «et chacun peut devenir quelqu’un d’autre, changer de corps, tout comme les règles changent sans cesse, d’une minute à l’autre». Il y aurait aussi ce musée de tous les arts, où chacun peut intervenir, repeindre les toiles, refaire les œuvres, à sa guise. La transformation comme religion ultime, comme idéologie sans fin, et sans fond. «Enfin, conclut Joy Frempong, l’humanité aurait appris de ses erreurs.» Une utopie, c’est cela. Mise en musique, elle s’avère extrêmement contagieuse.

