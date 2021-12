Décryptage d’une œuvre – Ouvrir les cartons de la Croix-Rouge Le photographe Henry Leutwyler a travaillé sur les objets conservés dans les réserves du Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pascale Zimmermann Corpataux

Cet uniforme date de la Deuxième Guerre mondiale. Il a appartenu à une infirmière de la Croix- rouge japonaise. «C’est mon objet préféré dans les réserves du MICR», commente Henry Leutwyler. HENRY LEUTWYLER

Certaines archives sont plus faciles à explorer que d’autres. Quand dans une boîte, on tombe sur une jambe articulée ou une lettre qui sera la dernière, comment rester indifférent? Henry Leutwyler a fait l’expérience de cette déferlante d’émotions lorsqu’il a travaillé dans les réserves du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR). Le photographe, 60 ans bientôt, a sélectionné quelque 900 objets et les a libérés, comme il dit, tout en en fixant l’image.

«J’ai eu souvent les larmes aux yeux devant ces pièces. Que montrer pour transmettre la tragédie au spectateur? La tragédie, mais aussi l’espoir? Ce travail photographique, je l’ai vu comme une manière de capter l’histoire et de partager la joie et la tristesse avec ceux qui le regardent. Ce n’est pas de l’art, c’est un témoignage historique.» Ouvrir les cartons et découvrir des pièces oubliées, c’est en aviver le sens: «Le boulet de canon ramené de Solférino par Henry Dunant, c’est plus qu’un morceau de métal, c’est la fondation de la Croix-Rouge.»