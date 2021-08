Faune urbaine (5/5) – Ouvrez votre porte à l’hirondelle de fenêtre Le superbe petit passereau est en régression notable à Genève comme dans toute la Suisse. Xavier Lafargue

Infatigable migrateur, l’hirondelle de fenêtre quitte l’Europe à la fin de l’été pour revenir au printemps suivant. ALAIN BARBALAT

On l’aime lorsqu’elle virevolte sous nos yeux, gracieuse et agile. On apprécie ses couleurs, ce subtil mélange de bleu, de noir et de blanc d’une rare pureté.

Cela tombe bien car l’hirondelle de fenêtre, une citadine à ne pas confondre avec sa cousine campagnarde, l’hirondelle rustique – qui a une queue plus longue – est une espèce très liée à l’homme. Elle niche en effet principalement sur nos constructions.

Et c’est parfois là que ça se gâte. En effet, Madame n’est pas très propre, contrairement aux martinets. Dès lors, elle n’est pas toujours la bienvenue sous nos toits.