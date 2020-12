Harcèlement sexuel – Ouverture d’un procès contre une star de la télé chinoise Zhu Jun, vedette du petit écran, est accusé d’avoir embrassé de force une collègue en 2014. Dans l’Empire du milieu, il est très rare qu’un tel fait arrive devant la justice.

Zhu Jun est connu pour avoir notamment assuré par le passé l’animation de la soirée de gala du Nouvel an chinois (photo d’archive). Imaginechina via AFP

Elle l’accuse de l’avoir embrassée de force: un procès inhabituel s’est ouvert mercredi en Chine contre une star de la télévision accusée de harcèlement sexuel.

Zhou Xiaoxuan, 27 ans, avait soulevé une tempête en 2018 sur les réseaux sociaux en accusant Zhu Jun, une vedette du petit écran, de l’avoir soumise à des attouchements alors qu’elle était stagiaire à la télévision publique CCTV.

L’affaire avait fait du bruit en plein mouvement #Metoo – même si la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel a été largement jugulée en Chine où le régime communiste contrôle étroitement les médias.

«Que nous l’emportions ou non, cette affaire est significative», a déclaré la jeune femme mercredi à l’AFP, juste avant le début de l’audience à huis clos dans un tribunal de Pékin. «Si nous perdons, les questions que nous avons soulevées resteront dans l’histoire. Quelqu’un devra y répondre».

Nouveau code civil

Le tout premier code civil du pays, adopté en mai dernier, a élargi la définition du harcèlement sexuel mais de nombreuses victimes hésitent toujours à porter plainte et il est rare qu’une affaire aussi emblématique arrive devant la justice.

Zhou Xiaoxuan a raconté à l’AFP qu’elle s’était retrouvée seule avec Zhu Jun dans une pièce d’habillage en 2014, lorsque ce dernier lui a demandé si elle souhaitait continuer à travailler pour la chaîne, avant de lui imposer des attouchements.

Zhu Jun est un présentateur célèbre en Chine pour avoir notamment assuré par le passé l’animation de la soirée de gala du Nouvel an chinois, une émission considérée comme l’une des plus regardées au monde. Il a rejeté ces accusations et déposé plainte à son tour pour diffamation. La chaîne n’a pas pris de sanctions contre lui.

Mme Zhou réclame pour sa part des excuses et un dédommagement de 50’000 yuans (6300 euros).

Manifestation dispersée

A l’extérieur du tribunal, la police est intervenue mercredi pour disperser une centaine de manifestants venus soutenir la plaignante avec des pancartes où l’on pouvait lire «A bas le harcèlement sexuel» ou simplement «#MeToo». Des journalistes étrangers, dont un reporter vidéo de l’AFP, ont été emmenés par les policiers.

Peu avant, Mme Zhou, au bord des larmes, s’était adressée à ses partisans: «même si l’histoire se répète, les choses ne peuvent que s’améliorer», a-t-elle dit. «Quelle que soit l’issue (du procès), elle est très courageuse», a déclaré à l’AFP une sympathisante, Lucy Lu.

Zhou Xiaoxuan a raconté à l’AFP que lors de sa première déposition, la police lui avait expliqué que sa démarche risquait d’entacher l’image de la télévision nationale et de mécontenter les admirateurs de Zhu Jun.

«Ce genre de commentaire vous convainc que votre propre existence a bien peu d’importance», observe-t-elle. «Le tort réel que votre corps subit n’est rien par rapport à la soi-disant réputation et à la puissance de l’autre partie».

afpe/nxp