Première européenne pour Dreamscape – Ouverture d’un espace de réalité virtuelle à Confédération Centre Le 1er juillet, le public pourra se balader dans le Genève de 1850 et découvrir en septembre deux aventures immersives, Alien zoo et DreamWorks Dragons Flight. Olivier Bot

Un nouveau lieu de loisirs va s’ouvrir en deux temps au sein de Confédération Centre. Dès le premier juillet, l’expérience immersive en réalité virtuelle Genève 1850, présentée au Musée d’art et d’histoire en 2019, augmentée par l’introduction de nouveaux personnages, une nouvelle bande-son et deux minutes de contenus inédits, sera ouverte au public dans le Centre Dreamscape. Au 1er septembre, Dreamscape Immersive, la société de réalité virtuelle soutenue par les plus grands studios hollywoodiens, proposera deux aventures supplémentaires conçues par Dreamscape Immersive: Alien Zoo ainsi que DreamWorks Dragons Flight Academy – qui promettent frissons et magie d’une narration immersive multisensorielle. Par la suite, de nouvelles aventures seront régulièrement proposées.

Abo La Genève de 1850 revit grâce à la réalité virtuelle «L’expérience Genève 1850 plonge les visiteurs au cœur du XIXe siècle, à l’époque de la révolution fazyste. Les visiteurs, accueillis par le général Guillaume Henri Dufour, sont aux premières loges des bouleversements qui ont secoué la Cité de Calvin. L’histoire les mène du haut du Salève aux bords du Léman en passant par les ruelles de la Vieille-Ville, dans la Genève du fameux relief Magnin de 1850 qui a servi de base au décor de l’aventure», détaille un communiqué de la société.

Voler sur le dos d’un dragon

«Alien Zoo transporte les visiteurs dans un zoo en orbite peuplé de toutes sortes de créatures aussi extraordinaires que merveilleuses, dont certaines sont dangereuses, mais toutes en voie d’extinction. Dès leur arrivée, les voyageurs peuvent jouer avec des créatures exotiques et majestueuses et unir leur force pour échapper de justesse au plus grand prédateur de la galaxie. DreamWorks Dragons Flight Academy met en scène une mission de sauvetage dans l’univers de la licence Dragons. À bord de sa monture volante, chaque participant va enfourcher un dragon et s’élancer en vol libre vers le Monde Caché pour sauver le village des envahisseurs, tout en essayant de ne pas mettre le feu à leur monde virtuel», complétera l’offre en septembre.

«Les centres Dreamscape sont des lieux où les gens créent des souvenirs inoubliables en explorant des mondes fantastiques avec leurs amis et leur famille» se réjouit Walter Parkes, cofondateur et PDG de Dreamscape. «La genèse de Dreamscape est née à Genève, il est donc particulièrement significatif d’ouvrir ce centre à l’endroit où tout a commencé. »

Caecilia Charbonnier, cofondatrice de Dreamscape Immersive et de la Fondation Artanim précise qu’«après l’ouverture de quatre centres aux États-Unis et un à Dubaï, nous ouvrons le premier centre européen à Genève afin de nous rapprocher de notre pôle de développement technologique, là où l’aventure a commencé. Ce centre sera notre laboratoire. Le public genevois pourra y tester en primeur des nouvelles aventures et innovations technologiques.»

«Je suis personnellement très heureux de pouvoir soutenir ce projet et assurer que le premier Dreamscape en Europe ouvre ses portes à Genève, ce qui me semble pertinent pour une société dont la technologie mondialement connue a été inventée sur nos rives par nos entrepreneurs locaux» ajoute Adam Said, cofondateur et CEO d’ACE & Company.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

