Concert à Genève ce week-end – Oumou Sangaré, une reine flamboyante au service des femmes Militante infatigable, la chanteuse malienne se produira samedi 16 octobre à l’Alhambra en vedette du festival Couleur Café. Fabrice Gottraux

Oumou Sangaré, chanteuse malienne, figure de la militance féministe en Afrique de l’Ouest. BENOIT PEVERELLI

Il semble loin, le temps des musiques africaines en compilations prémâchées. Elle se passe désormais de l’épithète «world», la musique d’Oumou Sangaré.

On réclame aujourd’hui sa force chorégraphique, son groove transpirant, sa verve également. Voici une reine flamboyante, toujours prompte à batailler contre les injustices, sa voix voltigeuse en guise d’invitation.

De l’électrique à l’acoustique

Vedette du 8e festival Couleur Café samedi 16 octobre à l’Alhambra de Genève, la chanteuse malienne de 53 ans reste l’icône féminine et féministe des musiques ouest-africaines. C’est elle, la diva wassoulou, nommée selon cette aire culturelle à cheval entre le Mali, la Côte d’Ivoire et la Guinée.

Musicienne de grand chemin, Oumou Sangaré est capable de sortir le grand jeu électrifié, ainsi de cet album richement orchestré, «Mogoya» en 2017. Ou de la jouer plus modeste, pour «retrouver ses racines» comme dit la chronique à propos de l’opus «Acoustic» paru en 2020. Plus sobrement jouer en tête à tête dans la même pièce avec ses musiciens, chacun et chacune faisant un étalage discret de son savoir-faire, l’essentiel portant vers l’expression d’un goût assuré, ce que la chronique qualifie volontiers d’émotion intimiste. En d’autres termes, c’est très beau.

«Laissez à nos enfants le choix de leur vie.» Oumou Sangaré milite contre les mariages arrangés

«Laissez à nos enfants le choix de leur vie», réclamait Oumou Sangaré en 2019, avant la grande extinction des concerts, Covid oblige. Contre les mariages arrangés, contre la polygamie, contre l’excision, pour l’émancipation des femmes, pour le plaisir féminin! Ainsi parle Oumou Sangaré, ainsi chante l’artiste de Bamako à Paris. À Cully il y a deux ans. Ce samedi sous les peintures or et noir de l’Alhambra: cette fois, la formation acoustique sera de rigueur, magnifique occasion d’apprécier en live les sensations goûtées sur le dernier album.

Couleur Café huitième édition démarre jeudi 14 octobre pour s’achever le dimanche 17. L’essentiel du programme – modeste mais belle affiche musicale - se concentre sur trois soirs. À suivre à l’Alhambra le 17 octobre, les Tambours de Brazza, un ensemble de percussion. À découvrir dans le club Moulin Rouge, une sélection d’artistes afros du bout du lac, notamment la chanteuse Awori et son confrère Luvanga.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.