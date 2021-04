Féminicide de Courfaivre – «Oui, oui, je vais te tuer…» En 2019, un Jurassien poursuivi pour violences sexuelles contre son épouse l’a tuée. Les autorités n’ont pas fauté en le laissant en liberté, conclut la justice. Gabriel Sassoon

Mélanie K. et son mari, en 2014. Jean-Guy Python/Le Matin

En octobre 2019, Christophe K. a tué son épouse, Mélanie K., avant de se suicider. Le féminicide avait bouleversé la localité jurassienne de Courfaivre et toute la région. Il avait aussi suscité la colère des proches de la défunte qui, les jours précédant le meurtre, avaient dit aux autorités leurs craintes de savoir l’homme en liberté. Une semaine avant de mourir, son épouse avait porté plainte contre lui pour viol.

La police et le Ministère public ont-ils commis une erreur en ne le plaçant pas en détention provisoire? C’est ce que clament les sœurs et le fils de Mélanie K., qui ont déposé, en décembre 2019, une plainte contre la procureure et l’inspecteur principal. Ils demandent leur renvoi devant un tribunal pour homicide par négligence et omission de prêter secours.