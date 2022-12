La sculpture de Marcel Raetz, «Oui/Non» sur la place du Rhône à Genève. LAURENT GUIRAUD

Bernex, 30 novembre

Le Conseil national est placé devant un dilemme cornélien: en matière de relations sexuelles potentiellement non consenties, faut-il considérer qu’un non impératif exprimé par l’un des partenaires est la condition nécessaire et suffisante pour, le cas échéant, qualifier la relation de viol? Ou faut-il, pour que cette relation reçoive un assentiment, que celui-ci s’exprime par un oui explicite invitant à poursuivre une relation charnelle plus intime? Une question qui rappelle les querelles byzantines sur le sexe des anges… Ne dit-on pas pourtant «qui ne dit mot consent»?

La passion amoureuse, les élans spontanés du cœur et du corps, s’accommodent-ils d’un pareil formalisme? L’étreinte peut-elle être placée sous le joug de la judiciarisation: une dichotomie en noir et blanc qui ne tolérerait aucune nuance?

Un non fluide ne peut-il céder sous l’empire des sens et se muer en un oui susurré? Cela à l’image d’une sculpture de Markus Raetz où un oui et un non, matérialisés en gros fil de fer dans un espace tridimensionnel, sont interchangeables suivant le point de vue? Le langage du corps ne serait-il pas alors la preuve suprême du consentement?

Le réalisme, dans le cadre d’une possible procréation, nous dit déjà qu’il faut perdre la tête pour ne pas perdre l’espèce. C’est pourquoi l’amour est aveugle, et risqué!

Alors à l’inverse, et par prudence, à vouloir aller jusqu’au bout si l’envie d’une étreinte vous prend, faites signer un contrat attestant du consentement de votre partenaire: une décharge en somme, avec date de péremption et de dédit possible…

«Verba volant, scripta manent» (les paroles s’envolent, les écrits restent): cela simplifiera, le cas échéant, une procédure juridique ultérieure. Triste époque.

Gérard Eperon

