En 2019 vous réalisiez le meilleur résultat de votre histoire avec 13,2% des voix. Si on vous propose le même score cette année, vous signez?

Non, parce que je suis optimiste. Et il faut plus d’écologistes! Nous voulons progresser et devenir la 3e force politique du pays. C’est notre but dans cette campagne: je m’engage et me bats pour l’atteindre.