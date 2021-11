Interview du premier ministre polonais - «Oui, nous allons construire un mur, dont l’effet sera très positif»

Qu’avez-vous dit au président Macron?

Ce mercredi, j’ai insisté sur les éléments qui déstabilisent actuellement l’Europe orientale et sur le dangereux puzzle qu’ils constituent. Nous avons d’abord l’action délibérée de traite des êtres humains par le président biélorusse Loukachenko: amener des immigrants illégaux des pays du Moyen-Orient en Biélorussie, puis essayer de les pousser à travers la frontière polonaise. Nous avons ensuite le renforcement de la présence militaire de la Russie autour de l’Ukraine. Nous avons enfin le problème du déficit énergétique de l’Ukraine, en gaz, en pétrole et en charbon. Un autre point chaud est la Moldavie et le récent chantage énergétique des Russes. Un autre élément de ce puzzle est la guerre de propagande de la Russie contre l’Occident, assortie de nombreuses cyberattaques clandestines. Il est clair qu’aujourd’hui Poutine essaie de mobiliser son opinion publique autour d’ennemis extérieurs et de rétablir la Grande Russie.