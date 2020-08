Protection contre le Covid-19 – «Oui, j’utilise le même masque d’hygiène plusieurs fois» Selon notre coup de sonde en ligne, seul un lecteur sur quatre respecte scrupuleusement les recommandations des autorités sanitaires. Patrick Monay

Port du masque et distance sociale, ici au marché à Lausanne. Laurent Gillieron/Keystone

Comment portez-vous le masque? Vous avez été près de 1000 à répondre à cette question posée en marge d’un article sur le thème, ce jeudi. Résultat: près de 60% disent utiliser un masque d’hygiène à plusieurs reprises, mais sans le porter plus de quatre heures et en le changeant s’il est humide. Plus d’un participant sur cinq (21,3%) affirme même changer de masque après chaque utilisation. Exactement comme le demandent les directives officielles des autorités.

Beaucoup moins rigoureux, 8,2% des internautes ayant pris part à ce coup de sonde en ligne avouent porter le même masque médical depuis plusieurs semaines. Et ils sont 11,7% à nous dire qu’ils n’utilisent que des masques en tissu (sans préciser à quelle fréquence ils le lavent).

L’obligation fait loi

Nous avons aussi voulu savoir dans quelle situation nos lecteurs utilisent leur masque de protection. Le verdict est sans appel: plus de deux répondants sur trois (68,8%) indiquent qu’ils le mettent uniquement là où il est obligatoire. 11,3% assurent qu’ils le portent partout dans l’espace public, y compris dans la rue.

Les pendulaires avec ou sans masque. Keystone

Près de 300 personnes ont participé à cette seconde prise de température, effectuée en milieu de semaine. Seules 3,2% des réponses reflètent une certaine indiscipline: «Là où le masque est obligatoire, je m’arrange parfois pour m’en passer.» Bien plus nombreux sont ceux qui, agacés par cette mesure, évitent carrément les lieux où elle est obligatoire (16,6%).

Les distances sociales s’effilochent…

Dans une dernière question, il s’agissait d’évaluer la tendance au relâchement quant au respect des gestes barrières. Environ six participants sur dix (58,5%) répondent qu’ils sont toujours aussi stricts – et n’ont donc pas baissé la garde ces dernières semaines. En revanche, un quart des internautes (24,6%) admettent qu’ils respectent moins les distances sociales.

À en croire ce minisondage, la bise amicale semble faire un timide retour dans nos vies. «Il m’arrive de faire la bise à quelqu’un», répondent 11,4% des lecteurs. Par contre, ils ne sont que 5,5% à dire qu’ils serrent parfois la main aux gens qu’ils rencontrent. Comme quoi le Covid-19 n’a pas fini de chambouler nos habitudes.