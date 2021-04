Interview – «Oui, il faut réussir l’aménagement du PAV» Le président de l’Asloca, Alberto Velasco, réagit au projet de loi de la droite visant à diminuer le nombre de LUP. Marc Bretton

Le président de l’Asloca, Alberto Velasco, sur le pont des Acacias. PATRICK GILLIÉRON LOPRENO

Le secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV) peut devenir à choix un champ de bataille ou un secteur d’accord entre la gauche et la droite. Vendredi, la droite annonçait vouloir appliquer au secteur l’accord passé en août et valable pour le reste du territoire cantonal impliquant une baisse du nombre de logements d’utilité publique (LUP). Sur ce terrain appartenant à l’État, elle veut aussi pouvoir commercialiser des PPE classiques et non en droit de superficie. Que va dire l’Asloca? La réponse de son président, Alberto Velasco.

Alberto Velasco, faut-il diminuer le nombre de logements d’utilité publique au PAV? Il faut réussir le PAV. Ce secteur est la solution pour sortir d’un débat insoluble. À Genève, on veut des logements, mais pas couper un arbre, ni déclasser un champ. En construisant haut, on pourra avoir de nombreux logements, des emplois et doter le périmètre d’infrastructures et d’espaces publics de qualité. L’Asloca est toujours prête à discuter lorsqu’on lui propose des solutions. Globalement, nous sommes favorables au maximum de mixité sociale, ce qui passe notamment par les différents types de logements mis à disposition, de telle sorte que dans les écoles l’esprit républicain soit respecté, soit que les enfants, quelle que soit leur catégorie sociale, puissent se côtoyer.