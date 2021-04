Votations fédérales – Oui aux 5 objets, marge faible pour la loi sur le CO2 et les initiatives Selon les sondages, les deux tiers des votants approuvent les lois sur le Covid-19 et contre le terrorisme, tandis que seuls 54% disent oui à la loi sur le CO2.

Les cinq objets soumis au vote populaire le 13 juin prochain seraient approuvés si le vote avait lieu aujourd’hui. La loi Covid-19 et la loi contre le terrorisme obtiennent une majorité de deux tiers. La loi sur le CO2 a plus de mal à s’imposer, avec 54% de oui.

Les deux initiatives agricoles récoltent aussi une petite majorité de oui. Concernant l’initiative populaire «pour une eau potable propre», 54% de la population l’approuvent, selon le premier sondage réalisé par 20 Minutes/Tamedia sept semaines avant les votations et publié vendredi. Et 43% la rejettent.

Il y a une forte polarisation gauche-droite: les électeurs de gauche sont pour, tandis que ceux de l’UDC, du PLR et du Centre sont contre. Le soutien est le plus marqué chez les Verts. En outre, 68% des citadins se positionnent en faveur et le soutien augmente avec l’âge.

L’initiative demande que les agriculteurs puissent toucher des paiements directs uniquement s’ils respectent diverses exigences écologiques, comme renoncer à l’utilisation de pesticides, d’engrais à outrance et d’antibiotiques administrés à titre préventif.

La deuxième initiative agricole, celle «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse», a obtenu une approbation légèrement inférieure, avec 53% de oui et 43% de non. Il existe également une forte polarisation, la gauche étant en faveur, de même que les citadins et les femmes.

Le principal argument du camp du oui est le danger que représentent les pesticides pour la santé. Les opposants eux sont plutôt préoccupés par la sécurité de l’approvisionnement. L’initiative sur les pesticides demande l’interdiction des pesticides de synthèse et l’interdiction d’importer des aliments produits à l’aide de pesticides.

Loi sur le CO2: clivage ville-campagne

La loi sur le CO2 passe également la rampe avec une courte majorité de oui, selon le sondage: 54% des personnes interrogées l’approuvent, 43% la rejettent. Les camps sont clairs: les sympathisants du PLR et de l’UDC sont contre, tandis que les Verts, le PS et les Vert’libéraux sont pour. Les sympathisants du PLR ne suivent pas le mot d’ordre de leur parti.

Le clivage ville-campagne est marqué: 65% des citadins se positionnent en faveur de la loi, contre seulement 47% dans les zones rurales. Les partisans du oui estiment que la loi aura une influence dans la bonne direction puisque les émetteurs de CO2 paieront davantage. Au contraire, les opposants trouvent que les taxes ne sont pas la solution face aux problèmes climatiques, ils souhaitent plutôt miser sur l’innovation.

Quant à la loi Covid-19, qui prévoit diverses mesures pour faire face à la pandémie, elle est approuvée par 66% des personnes interrogées, tandis que 27% la rejettent. Les sympathisants de tous les partis, à l’exception de l’UDC, soutiennent le projet de loi.

Les partisans invoquent le soutien à l’économie, alors que les opposants estiment que le pouvoir du Conseil fédéral et de l’administration s’en verrait renforcé et que cela discriminerait les personnes non vaccinées.

Loi contre le terrorisme: gauche-droite

La loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme récolte 68% de oui et 24% de non. Pour cet objet aussi, une forte polarisation en fonction des partis a été observée. Seuls les sympathisants des Verts et du PS sont contre la loi, avec une forte proportion d’indécis.

Le soutien augmente avec l’âge et dans les zones rurales. Les opposants affirment que la loi permet l’arbitraire, tandis que les partisans assurent que la police n’a actuellement pas suffisamment de moyens pour lutter préventivement contre le terrorisme.

Le sondage a été réalisé entre le 26 et le 29 avril, auprès de 18’271 répondants provenant de toutes les régions linguistiques. La marge d’erreur est de +/- 1,2 point de pourcentage.

