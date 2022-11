Une portion de la route de Ferney située entre l’avenue de l’Ariana et la place Carantec. LUCIEN FORTUNATI

Grand-Saconnex, 10 novembre

Quand les intérêts de quelques-uns passent avant le bien commun, ça donne le référendum contre le TNGS (Tram Nations-Grand-Saconnex). En effet, le 27 novembre prochain, la commune du Grand-Saconnex se prononcera au sujet d’une transaction foncière impliquant notamment la cession de cinq parcelles communales.

Pour le comité référendaire, il a suffi de dire les mots «abattage» et «arbre» pour emporter l’adhésion et récolter les signatures nécessaires. Les autres arguments avancés sont des mensonges, car la votation ne concerne pas le projet du tram en lui-même. Cela s’appelle de la démagogie.

Concernant les arbres, dieu sait s’ils sont importants et si c’est un arrache-cœur de les abattre. C’est pour cette raison qu’en 2021 la CMNS avait demandé de réduire au maximum les abattages ainsi que la préservation de la voûte arborée caractéristique de la route de Ferney.

«Rappelons que le tram est une mesure concrète pour limiter l’empreinte carbone des déplacements.» Celtia Concha, conseillère municipale au Grand-Saconnex

La décision malheureuse d’abattre quelques «arbres majeurs» sur la commune a donc été faite après un arbitrage minutieux et une prise en compte des différentes pesées d’intérêt. En effet, rappelons que le tram est une mesure concrète pour limiter l’empreinte carbone des déplacements et que les quelques dégâts causés par sa mise en place seront largement amortis avec le temps.

Le problème, c’est que le comité référendaire, majoritairement constitué de propriétaires, a instrumentalisé la cause des arbres et du patrimoine en sa faveur. En réalité, la poignée d’habitants qui le constitue a peur de voir la commune changer et se remplir «d’étranges étrangers» passant non loin de chez eux via un tram. Certains, par ailleurs, vivent au bord de la route de Ferney et subiront les travaux et les nuisances du tram.

Ces habitants sont prêts à saboter un projet d’équipement public pour ne pas troubler leur quiétude. Il est certain que ce n’est pas eux qui bénéficieraient le plus de l’arrivée du tram!

Malheureusement, cette attitude n’est pas à la hauteur des enjeux. Si nous voulons tendre vers nos objectifs de neutralité carbone d’ici à 2050, les plus privilégiés vont devoir se retrousser les manches au lieu de freiner le processus et rester bloqués dans les fastes Trente Glorieuses. Si ce n’est pas changer leurs comportements individuels, au moins permettre à d’autres de le faire.

Celtia Concha, conseillère municipale au Grand-Saconnex

