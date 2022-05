Lettre du jour – Oui à un congé parental genevois Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Genève, 27 mai

Un signal réjouissant! Le Conseil d’État invite désormais le Grand Conseil à accepter l’initiative du Parti vert’libéral «Pour un congé parental maintenant».

Les Genevoises et les Genevois pourront se prononcer en votation populaire sur un projet novateur et raisonnable de vingt-quatre semaines de congé au minimum, destiné à tous les couples, y compris homosexuels, parents adoptifs et les familles d’accueil. Concrètement, seize semaines sont prévues en cas de maternité, huit semaines pour l’autre parent, deux semaines pourront être transférées à l’un ou à l’autre, une décision prise librement au sein du couple.

La Suisse est le seul pays de l’OCDE à ne pas avoir introduit de congé parental, alors que les bénéfices sont nombreux: un impact positif sur le développement cognitif et affectif de l’enfant, un meilleur partage des tâches et des rôles entre les parents après une naissance. Une plus grande présence du père ou conjoint·e dans cette première période de la vie d’un enfant a des effets à long terme. Un congé parental atténue également l’effet de la maternité sur les carrières des femmes.

Et cette liste n’est pas exhaustive! Les projets étant au point mort au niveau fédéral, autant agir à l’échelle de notre canton. Ce congé parental de vingt-quatre semaines sera financé par une assurance collective, la même que celle pour le congé maternité, en augmentant très faiblement les cotisations paritaires des employeurs et employé·e·s. C’est une version optimale, comparé à des congés parentaux beaucoup plus longs.

Posera-t-elle un problème pour les PME? Qu’elles se rassurent! Depuis longtemps, les entreprises ont appris à gérer les absences pour service militaire et congé maternité.

Ce congé parental facilitera le retour des femmes au travail. Il s’inscrit dans une vision libérale, solidaire et progressiste de la société et pose les bases d’une nouvelle politique familiale.

Manuelle Pernoud, co-initiante, comité directeur du Parti vert’libéral

