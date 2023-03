Marathon – «Oui, à Paris, j’aurai 42 ans. Et alors? Ce n’est pas grave, j’ai toujours mes jambes» Dimanche, à Barcelone, Tadesse Abraham a couru en 2 h 06’ 43, nettement en dessous des minima olympiques. C’est l’esprit libre qu’il va pouvoir préparer ses troisièmes Jeux. Pascal Bornand

Un an après, Tadesse Abraham a failli battre son record de Suisse établi à Zurich. Mais sa qualification olympique suffit à faire son bonheur. KEYSTONE/WALTER BIERI

En apparence, ce sont deux sportifs genevois que rien n’apparente. Roman Mityukov a 22 ans et nage sur le dos. Tadesse Abraham a 40 ans et court plus vite que son âge. Et puis, ce week-end, bingo! Les deux champions ont réussi la même prouesse: se qualifier pour les JO de Paris, quelque cinq cents jours avant que la vasque olympique ne s’enflamme. Aux Vernets, le prodige de Genève Natation a bombé le torse. À Barcelone, le marathonien a franchi la ligne exténué, «trop heureux» de réussir une telle performance (6e en 2 h 06’ 43).