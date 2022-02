Éditorial - Oui à l’égalité maintenant, non à l’aumône

Cela pourrait bien devenir une nouvelle Genferei! Au terme de débats passionnés, les conseillers municipaux de la Ville de Genève viennent d’adopter une motion qui propose d’accorder à ses habitantes une réduction de 20% sur les entrées dans les lieux culturels et sportifs. Objectif de cette dernière trouvaille: compenser l’inégalité salariale des femmes.

Abo Conseil municipal genevois En Ville, les femmes auront des rabais sur leurs loisirs Je ne vis pas en ville de Genève et ne profiterai donc pas de ces possibles baisses de tarifs pour mes futurs loisirs, pour autant que cette motion soit conforme au droit supérieur. Mais aussi alléchante qu’elle puisse être de prime abord, je ne regrette pas d’en être exclue.

Évidemment qu’il est scandaleux que l’égalité entre hommes et femmes, inscrite dans la Constitution en 1981 et entrée en vigueur en 1996, ne soit toujours pas respectée. C’est une triste réalité: les femmes gagnent effectivement en moyenne 20% de moins que les hommes en Suisse, et 5% de moins à Genève. Inadmissible! Mais doit-on répondre à une discrimination par une autre discrimination, en évinçant de la motion les hommes, mais aussi les habitantes et les habitants des autres communes du canton?

Plutôt que de soutenir cette mesure idéologique, défendons toutes les propositions qui permettent de combattre les inégalités; elles ne sont d’ailleurs pas uniquement salariales en ce qui concerne les femmes. Mais que diable! N’ajoutons pas des discriminations aux discriminations existantes.

Les femmes ne doivent pas accepter l’aumône que leur accorde ce type de mesurette compensatoire symbolique. Insignifiante et sans effet pour obtenir l’essentiel: l’égalité à laquelle elles ont droit. Maintenant.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

