Picasso s’est éteint le 8 avril 1973 – Où voir des Picasso en Suisse? Acquis par le public ou entrés dans des collections grâce à un lien direct avec l’artiste, toute les oeuvres du maîtres à voir entre Genève, Vevey, Lucerne et Zurich ont des histoires à raconter. Florence Millioud

Le Musée Jenisch à Vevey et son Cabinet cantonal des estampes conservent de très nombreuses pièces du maître espagnol, mais surtout des œuvres sur papier. Florian Cella/24Heures

Alors que le monde de l’art célèbre le cinquantième anniversaire de la mort de Pablo Picasso, décédé le 8 avril 1973 à 92 ans, Lausanne aurait pu avoir son nom en très bonne place sur la carte des Picasso à voir en Suisse. Las! Le Canton en mal d’un grand projet de musée – on ne parlait alors pas encore de Plateforme 10 – a vu la vingtaine de pièces du maître collectionnées par Jean Planque s’en aller du côté d’Aix-en-Provence avec les Bonnard, Degas, Gauguin, Giacometti, Van Gogh et tant d’autres trésors choisis par ce Vaudois, «œil» attitré du galeriste bâlois Ernst Beyeler. Envoyé par ce dernier pour lui proposer une toile de Cézanne, Planque avait rencontré l’artiste espagnol dans la folle effervescence des dernières années de sa carrière, vers 1960. L’affaire ne s’est pas faite. Mais l’amitié née entre les deux hommes a permis à Planque d’acquérir des pièces dont 25 pour la galerie et la collection Beyeler à Riehen.