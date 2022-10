Mobilité transfrontalière – Où trouver encore du carburant en France voisine? Aux portes de Genève, les stations essence rencontrent des difficultés d’approvisionnement. De quoi contrarier les frontaliers et les Suisses faisant leur plein en Haute-Savoie ou dans l’Ain. Fabrice Breithaupt

La situation de l’approvisionnement en carburants des stations essence de France voisine est toujours tendue. Laurent Guiraud

La grève dans les raffineries françaises touche aussi la France voisine. Selon le site internet du gouvernement français qui met une carte interactive gratuitement à disposition des internautes, plusieurs stations essence ne proposent plus que certains types de carburants.

C’est notamment le cas dans les zones des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie situées immédiatement proches du canton de Genève, là où notamment des Suisses font leur plein afin de bénéficier de la ristourne de l’État français, laquelle rend les prix des carburants automobiles moins chers en France qu’en Suisse.

Dans le Pays de Gex

Ainsi, selon les autorités françaises (site consulté ce lundi matin 17 octobre 2022), dans le Pays de Gex, la station essence Intermarché de Saint-Genis-Pouilly (148, route des Chalets) ne propose plus que du diesel.



En revanche, celle d’Avia à Gex (avenue des Tilleuls) et celle de Leclerc à Ferney-Voltaire (route de Meyrin) proposent toutes deux les principaux types de carburants (gasoil, sans-plomb/95 et 98).

En Haute-Savoie

Toujours selon le site internet gouvernemental, les stations Intermarché de Vétraz-Monthoux (17, rue des Teppes), de Douvaine (zone industrielle des Esserts) et de Gaillard (5, rue René Cassin) ne proposent plus que du diesel. Et La station Esso Express d’Annemasse (6, route des Vallées) n’a plus de sans-plomb-95.



Pas de pénurie par contre aux stations suivantes: Système U de Loisin (route nationale 206 Tholomaz), Total-Relais Les Voirons à Annemasse (81, route de Thonon), BI/1et Avia de Veigy-Foncenex (toutes deux à la route des Voirons), Total-Relais de Chamarette à Annemasse (66, route d’Etrembières), Elan de Vétraz-Monthoux (132, route de Bonneville) et de Géant-Casino à Annemasse (14, rue de la Résistance).



À l’échelle des deux départements français frontaliers, la liste ci-dessus n’est évidemment pas exhaustive et les données du site internet officiel évoqué n’engagent que le gouvernement français.



Pas de retour à la normale dans l’immédiat

Pour rappel, les employés des raffineries françaises sont en grève depuis la mi-septembre. Ils réclament de meilleurs salaires. Le mouvement a été reconduit ce week-end dans les raffineries TotalEnergies et Esso-ExxonMobil.



Selon des médias français, près de 30% des stations essence de l’Hexagone sont actuellement à sec. Pour débloquer la situation, le gouvernement a décidé, le 11 octobre, de réquisitionner des employés grévistes. Mais le retour à la normale pourrait prendre encore quelques semaines.



Depuis la semaine dernière, des préfets ont interdit aux automobilistes de remplir des jerricans à la pompe. C’est par exemple le cas en Haute-Savoie dans l’Ain.



Désormais, des automobilistes français viennent jusqu’en Suisse faire leur plein, n’ayant manifestement pas d’autres choix dans l’Hexagone.

Tensions dans la région franco-suisse

Ce contexte de pénurie ou de risques de pénurie provoque parfois de vives tensions entre automobilistes aux stations essence.



Dans la région franco-suisse, cette situation, déjà tendue, est accentuée par le fait que des automobilistes suisses font leur plein dans les stations essence de France voisine. Ceux-ci entendent profiter de la ristourne de l’État français et du taux de change du franc particulièrement favorable face à l’euro pour bénéficier de prix des carburants moins chers en France qu’en Suisse.



Le phénomène avait suscité une polémique transfrontalière lorsqu’en août, le député de Haute-Savoie Loïc Hervé avait protesté contre le fait que des Helvètes profitent de cette aide gouvernementale.



Le point culminant de ces tensions a été atteint le 5 octobre, lorsqu’un Genevois de 33 ans a été poignardé à la station essence du supermarché Intermarché de Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie, par un autre automobiliste, âgé de 20 ans et originaire de la cité frontalière haut-savoyarde, suite à un différend lié à la file d’attente pour accéder à la station essence du site marchand.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

