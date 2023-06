Les militants écolos d’antan, qui manifestaient en 1977 rue de la Corraterie. KEYSTONE

Genève, 11 juin

J’ai entendu prononcer le mot «écologie» pour la première fois dans les années 70. Je percevais alors les écologistes comme des gens courageux, voulant préserver l’environnement. Je sympathisais avec ces gens qui allaient manifester contre les projets de centrales nucléaires tels que Creys-Malville et Verbois.

À cette époque, les écologistes défendaient bec et ongles la nature contre les agressions des promoteurs immobiliers. Aujourd’hui, le mot écologie n’a plus le même sens. Les écologistes ne font plus d’écologie, ils font de la politique.

Le nouveau credo est le développement durable. Pour certains, la promotion du «développement durable» nécessite la prise de pouvoir et l’organisation – parfois avec coercition – de certains aspects sociétaux.

«Les écologistes ne font plus d’écologie, ils font de la politique.»

Au titre de la mobilité douce, des centaines d’arbres ont été abattus pour créer des pistes cyclables, ce qui a fait grincer quelques dents.

Le Service des espaces verts de la Ville (SEVE) veut maintenant créer un centre de voirie dans le Parc Bertrand (pour économiser du carburant fossile parait-il). Une pétition demandant le retrait de ce projet a obtenu plus de 1700 signatures en un peu moins de deux semaines.

Les amoureux de la nature trouvent cette idée illicite (les zones de verdure sont inconstructibles). Les voisins du Parc Bertrand ne veulent pas supporter pour les autres les nuisances générées par ce centre. Les propriétaires de chiens sont fâchés de voir une réduction de la surface de leur terrain.

Mis à part les initiateurs de ce projet, je ne connais pas un Genevois qui voterait en sa faveur. Certains partis politiques devraient réviser leurs fondamentaux sous peine d’avoir un réveil brutal en 2025 – date des élections municipales.

François-X. Slosman, membre du collectif Sauvons le Parc Bertrand

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.