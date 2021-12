Crise sanitaire – Où sont passés les vendeurs de «La Feuille de Trèfle»? Le journal genevois manque de personnes pour le distribuer. Carrefour-Rue compte sur ses nouveaux triporteurs pour en attirer. Laurence Bezaguet

Triporteur à assistance électrique, qui aide à vendre «La Feuille de Trèfle». LAURENT GUIRAUD

«La moitié des vendeurs de «La Feuille de Trèfle» ont disparu! Ils ne sont plus qu’une petite dizaine», constate la journaliste Valérie Bierens de Haan, coresponsable bénévole de «La Feuille de Trèfle» qui paraît quatre fois par an. Un journal au graphisme aujourd’hui modernisé et tiré entre 2500 et 3000 exemplaires, qui, depuis sa création en 1993, permet aux derniers représentants des vendeurs à la criée d’améliorer leur quotidien précaire.

Tout ne s’est pas fait du jour au lendemain. «Il a fallu obtenir des autorisations de Berne, du Canton, de la police genevoise pour que les vendeurs ne soient pas assimilés à des mendiants et n’aient pas à payer de patente», se souvient Noël Constant, président fondateur de l’Association Carrefour-Rue (devenue Fondation Carrefour-Rue & Coulou), éditrice de «La Feuille de Trèfle».