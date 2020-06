Encre bleue – Où sont passés les enfants? Julie

C’est pas pour dire, mais je n’arrive pas à réaliser que nous arrivons tout soudain en fin d’année scolaire et que les grandes vacances vont bientôt commencer. Il y a vraiment un truc qui ne joue pas dans tout ça. Un sentiment d’inachevé. Quelque chose comme un manque. Un grand vide…



Bon sang, mais c’est bien sûr: la jeunesse de ce canton s’est éclipsée de nos radars sans crier gare, nous laissant ainsi désemparés! Où sont donc passés tous ces enfants qui envahissent généralement cité et campagne en ces premiers jours d’été? En temps normal, le mois de juin est celui des courses d’école. Des sorties de classe. Des balades dans la nature.



On voit alors des ribambelles d’élèves en rangs par deux, main dans la main, petits sacs à dos et casquettes, prendre d’assaut les bus, les trains ou les bateaux. Ils chahutent volontiers, tout à leur plaisir de se trouver loin de leur pupitre et du tableau noir, encadrés par des adultes tentant de contenir tant bien que mal toute cette énergie.



Et si elles ne partent pas en virée à l’extérieur, des classes entières traversent l’espace public pour se rendre à la journée sportive, au spectacle ou dans une expo. Là, rien! Ou alors j’ai raté une sortie. Et puis les promotions elles aussi ont été supprimées, nous privant de voir ces milliers d’écoliers déguisés parader dans les rues pour fêter la fin des cours, avec «les cahiers au feu et la maîtresse au milieu» comme on le chantait naguère. Donc plus de cadeaux, de tours de manège et de sirop grenadine.

La pandémie nous a réservé une fin d’année scolaire en queue de poisson. Chacun organisera sans doute dans son coin un petit rituel pour marquer ce passage important dans la vie d’un élève. En préparant, peut-être, une fête de rentrée des classes pour le 24 août…