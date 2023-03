Élections cantonales – Où sont passées les jeunes Vertes genevoises? Seule une jeune écologiste élue en 2018 se représente cette année. Les autres ont abandonné face à un parlement lent et machiste. Julien Culet

Seule Adrienne Sordet (tout à droite) se représente cette année. Alessandra Oriolo, Katia Leonelli et Paloma Tschudi (de g. à dr.) ont arrêté la politique ou vont le faire. JEUNES VERT·E·X·S GENÈVE

C’était l’événement des dernières élections cantonales genevoises. En 2018, quatre jeunes femmes faisaient leur entrée au Grand Conseil, chez les Verts, pensant pouvoir ébranler le parlement. Or, alors que la législature s’achève, seule l’une d’elles se représente. Deux ont déjà quitté la politique et une a décidé de ne pas rempiler. De quoi poser des questions sur le tournant jeune opéré par le parti écologiste, à trois semaines des cantonales et à sept mois des fédérales.