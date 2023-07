DR

Genève, 10 juillet

Il était un temps où les vétérinaires de Genève se relayaient à tour de rôle pour assurer un service fiable en dehors des heures d’ouverture, de même que pendant les week-ends et les jours fériés. Il suffisait de composer un numéro 0900… et une voix rassurante nous répondait depuis le cabinet de garde.

Ce service fonctionnait à merveille et je profite de l’occasion pour adresser ici toute ma gratitude à ces vétérinaires qui, par leur engagement sans faille et leurs bons soins, ont œuvré durant de nombreuses années pour le bien-être de nos animaux en sauvant souvent des vies! Or, depuis environ une demi-année, ce service a été complètement remanié et de la pire des façons!

Lorsque vous appelez le nouveau numéro d’urgence (022 757 24 24), vous tombez sur un répondeur dont la voix sans âme vous répète inlassablement de rester en ligne dans l’attente de votre correspondant. À partir de là, il faut s’armer de patience car il a fallu attendre douze minutes pour obtenir un rendez-vous concernant un animal en détresse respiratoire et pour une connaissance, vingt et une minutes, avant d’obtenir le feu vert pour amener son chat tombé du balcon avec une patte cassée!

Renseignements pris, il s’avère que ce numéro d’urgence n’aboutit non pas à Genève, comme je m’y attendais, mais, avec d’autres appels en provenance de Suisse, de France et même de Belgique, à un call center basé à… Paris!

Muriel Chardonnens

