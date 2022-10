DR

Petit-Lancy, 16 octobre

Actuellement, il y a beaucoup de discussions publiques et politiques sur l’installation de cellules photovoltaïques sur les toits, par exemple dans les villages du canton et à la montagne.

J’habite au Fief-de-Chapitre et bénéficie d’une vue plongeante sur les quartiers industriels des Vernets et des Acacias et des nombreux toits gris et tristes qui pourraient accueillir des installations photovoltaïques. La tour Firmenich vient d’être rénovée, pas de traces d’installations.

À côté, il y a l’Hôtel de police et un bâtiment industriel/administratif qui pourraient certainement en accueillir. Ensuite. trois immenses toits plats du centre sportif, le dépôt de la Voirie avec un grand toit (végétalisé?) et ensuite la patinoire et la piscine, qui présentent aussi des grandes surfaces de toits bien orientées. Pour ces bâtiments sportifs, très voraces en énergie, la production électrique pourrait, certainement, servir directement à l’infrastructure. Du côté des Acacias, un bon exemple: le bâtiment Harley-Davidson, mais le reste des toits visibles est tristement vide d’installations. La priorité pour produire de l’énergie renouvelable ne serait-il pas là où elle est utilisée? En plus, il n’est pas besoin de «tirer des nouvelles lignes de haute tension» pour l’acheminer.

Juste pour information, j’ai une installation des cellules photovoltaïques à ma résidence secondaire depuis 2010 qui fonctionne toujours parfaitement et sans perte de capacité.

Svend Andersen

