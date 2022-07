Multisports – Où sont allés les 9,4 millions de francs de l’Aide sportive suisse? La structure a aidé financièrement 1060 athlètes suisses en 2021. En tout, 9,4 millions de francs ont été distribués dans différentes disciplines, du ski alpin au beach-volley.

Noè Ponti (à droite) fait partie de ceux qui ont pu toucher une somme conséquente pour s’améliorer. AFP

2021 aura été une année riche pour les athlètes helvétiques. Année de Jeux olympiques oblige: l’Aide sportive suisse a distribué près de 9,4 millions de francs pour aider sprinteurs, cyclistes ou encore grimpeurs à s’offrir les moyens de leurs ambitions. Ce sont en tout 1060 athlètes de 81 disciplines qui en ont bénéficié.

Certains, comme le nageur Noè Ponti, perçoivent des sommes pour s’entraîner à l’étranger et y disputer des compétitions. Le Tessinois a disposé d’un budget de 64’000 francs – 20’000 en 2021 seulement – à ces fins. Le rapport annuel paru jeudi, précise que l’aide sportive prévoit un budget de 6000 à 30’000 francs par année, selon les besoins des athlètes. Le montant de soutien – ou contributions d’encouragement – a concerné 517 athlètes en 2021.

En plus de ce soutien, le système du parrainage permet également aux talents de bénéficier de revenus. Particulier, entreprise ou fondation: peu importe, tant que le soutien est là. De quoi payer son équipement ou quelques déplacements.

Qui sont-ils, ces athlètes? Une carte montre qu’il y a 19 Neuchâtelois, 4 Jurassiens, 33 Fribourgeois, 43 Valaisans, 104 Vaudois et 35 Genevois. La proportion de francophones s’élève à 21.9% et la parité homme femme est toute proche (50.2% pour les athlètes masculins contre 49.8% pour celles féminines).

La carte indique d’où viennent les athlètes qui ont un soutien direct. Rapport annuel 2021, Aide sportive suisse

Les sports d’hiver bénéficient davantage des contributions de l’Aide sportive suisse. Le ski alpin compte par exemple pour 785’400 francs de contributions. Il est suivi par le snowboard et le ski freestyle, autant de disciplines qui nécessitent de grands déplacements pour s’entraîner et disputer des compétitions. Le matériel est lui aussi onéreux. Viennent ensuite l’athlétisme, l’aviron et le curling.

Les 25 sports qui bénéficient le plus des contributions de l’entité. Rapport annuel 2021, Aide sportive suisse

«L’Aide sportive suisse a donc une nouvelle fois réalisé sa mission et atteint son objectif de base, à savoir la promotion des athlètes axée sur les besoins», écrivent les coprésidents Urs Wietlisbach et Bernhard Heusler en préambule.

Rga

