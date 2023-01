Sport d’hiver – Où skier en famille, près de Genève? Découvrez notre sélection de stations suisses et françaises pour dévaler les pistes ces prochaines semaines, qu’importe votre niveau. Lorraine Fasler

N’hésitez pas à commenter ou à nous partager sur notre e-mail familles@tdg.ch vos expériences positives de séjour au ski dans d’autres stations familiales que celles citées ici. LMS

On l’a attendue et la (re)voici! La neige est de retour et il est grand temps d’en profiter. Nombreux parents seront tentés d’initier leurs enfants au plaisir du ski ces prochaines semaines le temps d’une journée ou d’un séjour à la montagne.