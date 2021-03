La crise sanitaire que nous traversons est devenue une crise économique. Et donc une crise sociale. Le lourd tribut payé par celles et ceux qui étaient déjà, avant la pandémie, les plus vulnérables d’entre nous, n’est plus à démontrer. Et la pandémie, on le sait aujourd’hui, n’a fait qu’amplifier les inégalités, comme l’a récemment montré une étude du Centre de recherches économiques de l’EPFZ.

La crise agit comme le miroir grossissant d’une cohésion sociale en souffrance. Les longues files d’attente aux distributions d’aide alimentaire, qui ne diminuent pas, sont malheureusement l’illustration parfaite de cette situation préoccupante.

Certes, les collectivités publiques ont agi avec célérité dès les premiers effets du Covid et pris une série de mesures successives sur tous les plans (sanitaires, économiques et sociaux) et à tous les niveaux de décision (Confédération, cantons et communes). Mais comment s’y retrouver dans un système de prestations déjà tellement complexes, enchevêtrées les unes dans les autres, dépendant d’autorités diverses et attribuées selon des critères à chaque fois différents? Accéder à ses droits est déjà difficile en temps normal. C’est dire si – paradoxalement – celles et ceux dont les besoins sont aujourd’hui les plus criants, sont également les plus déboussolé·e·s face à une machine administrative qui a encore ajouté de la complexité à ses rouages.

Dans ce contexte, nous avons créé en novembre dernier un Bureau d’information sociale (BiS), qui propose un accueil libre hebdomadaire à toute personne ayant besoin d’information, d’orientation ou voulant connaître ses droits. L’originalité de la démarche est qu’elle offre une large palette d’intervenant·e·s, issu·e·s de tous les secteurs de l’action sociale. On y retrouve des services de l’Administration cantonale, des partenaires institutionnels (Hospice général, services sociaux communaux), des associations (comme par exemple Caritas ou le Centre social protestant), des juristes de l’Asloca et même des psychologues, pour accompagner les personnes en détresse. On sait en effet les effets dévastateurs de la crise sur le moral des gens.

Le BiS a ceci d’original que, à l’instar d’une consultation médicale, il offre immédiatement une intervention sociale de premier recours, permettant de donner la réponse la plus concrète possible aux problématiques – parfois multiples – rencontrées par celles et ceux qui s’y rendent.

Depuis sa création il y a quatre mois, le BiS a accueilli près d’un demi-millier de personnes. Les statistiques en disent long sur les conséquences de la crise: 80% des consultations ont pour objet soit des difficultés financières, soit des problèmes de logement. Et dans ce dernier cas, il s’agit pour moitié de retards dans le paiement des loyers. Dans un tiers des situations, une orientation vers un centre d’action sociale de l’Hospice général est proposée, ce qui tend à démontrer que de nombreuses personnes recourant au BiS ont des droits qu’elles n’ont jusqu’ici pas activés.

À l’heure où nous devons faire front commun pour enrayer le creusement des inégalités, le BiS démontre que, loin de constituer une nouvelle redondance administrative, il constitue au contraire une porte d’entrée nécessaire pour aider efficacement celles et ceux qui peinent à s’orienter dans le labyrinthe des prestations existantes. Pour lutter contre la précarité, il faut faire feu de tout bois et multiplier les accès au droit.

En d’autres termes, à l’heure où la population a besoin d’un État fort, présent et disponible, c’est à ce dernier de franchir le pas et d’aller au contact de celles et ceux qui ont le plus besoin de sa protection. Aller sur le terrain, à la rencontre des gens, se rendre disponible et apporter des réponses rapides et concrètes, voilà l’utilité du BiS.