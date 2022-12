La Nati en Coupe du monde – Où regarder le match de la Suisse à Genève? Malgré la saison froide et les appels au boycott, des établissements vont diffuser Suisse-Portugal. Petite sélection. Marc Renfer

Les spectateurs avaient été nombreux au Café de la Presse lors du Suisse-Espagne du dernier Euro. FRANK MENTHA

Ce mardi soir, la Suisse affrontera le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Le contexte particulier de cette édition qatarie – en hiver, sans fan zone et avec des appels au boycott – n’a pas effacé toutes les options pour regarder les matches en public à Genève. Voici quelques pistes.

Les écrans géants des différents pubs des Pâquis seront forcément allumés, comme ceux de Mr. Pickwick, du Grand Duke, de Lord Jim ou encore du Crowned Eagle.

À Plainpalais, le match sera aussi visible au Lady Godiva. Pas loin, aux Vernets, le Prime’s accueillera également les fans de la Suisse qui rêvent d’un nouvel exploit après celui de l’an dernier, et l’élimination de la France en huitièmes de finale de l’Euro.

Pour celles et ceux à la recherche d’établissements plus classiques, le Café Métis ou celui de la Presse diffuseront également l’affrontement entre l’équipe de Murat Yakin et celle de Cristiano Ronaldo.

Marc Renfer est journaliste à la rubrique genevoise depuis début 2022.

