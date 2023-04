Finale des play-off – Où les Genevois pourront-ils suivre le match du GSHC? Ce mardi, Ge/Servette tentera d’aller chercher le titre sur la glace de Bienne. Plus aucun billet n’étant disponible, impossible de se rendre à la Tissot Arena. Mais des alternatives existent. Ruben Steiger

L’acte VI de la finale des play-off de Swiss League sera diffusé aux Vernets. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Samedi, lorsque Ge/Servette a entériné sa troisième victoire contre Bienne en finale des play-off, nombreux étaient les fans à vouloir se rendre à Bienne. Très vite, ceux-ci ont déchanté. Plus aucun billet dans le secteur visiteur n’était disponible et le club l’a confirmé dimanche soir. Dès lors, où est-ce que les Genevois pourront-ils suivre cette première partie pour le titre?

Que ce soit dans les bars de la ville afin de profiter de l’effervescence et de l’engouement populaire ou dans votre foyer si vous préférez le calme, vous aurez l’occasion de regarder cette partie à la télévision. La chaîne Léman Bleu diffuse cette finale gratuitement et en intégralité.

La patinoire des Vernets

Si vous souhaitez être dans une ambiance hockey, la meilleure solution consiste néanmoins à se rendre aux Vernets. À l’image de ce qui a été fait pour l’acte IV, le club a fait le choix de retransmettre le match en direct sur le Vidéotron de la patinoire.

Buvettes ouvertes et animations. Tout a été prévu pour que le public se sente au plus proche de l’atmosphère réelle d’un match. Entrée gratuite et ouverture des portes à 18 h 45. Le Prime’s affiche quant à lui déjà complet pour l’événement.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.