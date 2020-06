Lettre du jour – Où est donc resté l’argent? Cornelis A. Koster

Plan-les-Ouates, 9 juin

Tout le monde se plaint des mauvaises affaires à cause de la pandémie: les chiffres d’affaires sont en chute libre chez les restaurants, les vendeurs de voitures, les compagnies aériennes, les salons de massage, pour ne pas nommer les clubs de foot et autres perdants.



Alors, partout les gouvernements sortent des milliards de dollars, d’euros et de francs pour faire face à la crise et pour soutenir les perdants. C’est une bonne chose, ou est-ce…? J’aimerais placer un point d’interrogation parce qu’il y a quand même une question que personne ne paraît se poser: où est donc resté l’argent? Parce que chaque voiture non vendue, chaque dîner en ville non pris, chaque voyage annulé ne peut signifier qu’une seule chose: le client n’a pas dépensé son argent! En d’autres mots: l’argent n’a pas disparu, il n’est simplement pas dépensé! Qu’est-ce que ça veut dire sur le plan économique?



Sauf preuve du contraire, il semble exister aujourd’hui deux énormes masses d’argent en parallèle: d’une part les capitaux distribués en aide par les gouvernements, de l’autre les capitaux restés sur nos comptes bancaires et d’épargne. Alors, est-ce qu’il y a double emploi? Ou faut-il s’attendre à ce que les gouvernements, pour récupérer les aides accordées, viennent un jour chercher l’argent non dépensé chez nous? Que nous ne soyons pas surpris!