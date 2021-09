Bilan trois ans après – Où en sont les jeunes de la Grève du climat? Freinée par la pandémie, la jeunesse engagée contre le changement climatique n’a pourtant pas dit son dernier mot. Retour sur trois ans de mobilisation. Antoine Grosjean

Genève, le 4 septembre 2020. Marche pour la grève du climat. Covid oblige, les activistes du climat n'ont pas manifesté depuis le mois de mars. PIERRE ALBOUY

La crise du Covid-19 l’avait un peu reléguée au second plan, mais la Grève du climat n’a pas dit son dernier mot. La preuve avec une action qui a eu lieu ce vendredi en fin de journée (lire ci-dessous). Un geste certes symbolique, mais qui prouve qu’une partie de la jeunesse continue de se mobiliser autour des enjeux climatiques. Aujourd’hui, que reste-t-il de ce mouvement né il y a trois ans? A-t-il fait durablement bouger les choses? Le point avec deux spécialistes et une militante.

Souvenez-vous, Greta Thunberg lance sa Grève du climat l’été 2018, en Suède. Son action fait tache d’huile et en Suisse les premiers rassemblements de jeunes ont lieu dès l’hiver 2018-2019. Le phénomène prend rapidement de l’ampleur, des personnes de toutes générations se joignent aux élèves et aux étudiants, et le cortège grossit de mois en mois.