Depuis des mois, les informations se bousculent: la demande en installations solaires est énorme, mais les composants techniques sont rares et le personnel qualifié capable de monter les modules est tout aussi rare. Avec l'éclatement de la guerre en Ukraine et la menace d'une pénurie d'électricité, tout le monde a compris à quel point l'énergie solaire est devenue centrale. En Valais, on veut même construire une installation alpine qui éclipsera tout ce que l'on a vu jusqu'à présent.