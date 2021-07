Vingt ans de cinéma au NIFFF – Où en est le mauvais genre fantastique? Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel ouvre une édition anniversaire. L’occasion de faire le point avec Annick Mahnert, experte d’un genre en mutation. Boris Senff

Une image de «One Cut of the Dead» («Ne coupez pas!»), petit film japonais qui a connu un succès mondial en 2017 en film de zombies un peu «méta». Le réalisateur français Michel Hazanavicius devrait bientôt en sortir un «remake». DR

Vingt ans que le Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) propose à ses spectateurs d’explorer d’autres dimensions, étranges, sanglantes, déroutantes, épouvantables, voire drolatiques. Le fantastique se confond avec l’histoire du cinéma, puisqu’il imprime ses bobines dès les débuts du 7e art avec Méliès ou l’expressionnisme allemand, pour sauter ensuite allègrement aux films de monstres, de S.-F., avant de connaître un âge d’or plutôt sanglant ou jouant sur l’épouvante.

Mais les deux décennies passées ont démontré que ce chapitre mythique, pas tout à fait refermé, en avait ouvert d’autres, plus innovants, aux évolutions scénaristiques passant aussi par des hybridations avec d’autres genres, comme la comédie. La pop culture est passée par là et le film de genre est sorti de sa niche pour rôder dans des nuits toujours plus vastes, peuplées non pas de zombies mais d’un public plus large, plus érudit aussi.