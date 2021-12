Fêtes de fin d’année – Où donc habite le Père Noël? Europe, Amérique du Nord, Russie, Proche-Orient, chacun revendique être le lieu d’origine ou de résidence du Père Chalande. Fabrice Breithaupt

Pour le Père Noël, les prochains jours vont être «chauds», malgré la saison froide que nous traversons. Dans son atelier, les lutins accélèrent la cadence pour terminer la fabrication et l’emballage des cadeaux que les enfants ont commandé. Tout doit être prêt pour que, le 24 décembre au soir, l’ami des petits (et des grands) puisse s’élancer sur son traîneau tiré par des rennes, et effectuer sa tournée mondiale de distribution de joujoux par milliers.

Justement, où se trouvent la maison et l’atelier du Père Noël? En Scandinavie, comme beaucoup de gens le pensent? Au pôle Nord? Ou ailleurs encore? Et pourquoi pas aux portes de la Suisse romande, en France voisine? Nombreuses sont les régions du monde à revendiquer être le lieu d’origine ou de résidence de ce personnage iconique des fêtes de fin d’année, chacune y allant de sa légende et de son parc d’attractions thématique.