Ils seront près de 30’000 spectateurs dans les gradins du Stade de Genève mardi soir. Une affluence, on l’a dit, record pour un match du Servette FC. La rencontre européenne qui oppose le club genevois aux Rangers de Glasgow se jouera à guichets fermés, une première depuis le match d’inauguration de l’enceinte de la Praille, en 2003.

Vous n’avez pas pu obtenir de billets? Pas de panique, de nombreux établissements du canton diffuseront le match au sommet. En voici quelques-uns.

Rive gauche

En Ville de Genève, plusieurs cafés-restaurants profiteront de l’autorisation spéciale de la Ville de Genève pour retransmettre le match sur des écrans extérieurs. C’est le cas du Harbor Pub, situé vers Rive, à la rue du Port. Double bonne nouvelle: située sur une ruelle piétonnisée provisoirement par la Ville, la terrasse du Harbor Pub pourra accueillir jusqu’à 40 personnes. Réservations recommandées.

Pas si loin, le pub Flanagan’s, en Vieille-Ville, diffusera aussi le match sur ses différents écrans mais uniquement en intérieur. Les réservations y sont possibles. Pour celles et ceux qui veulent rester dans l’ambiance grenat, le Prime’s, bar-restaurant du centre sportif des Vernets, diffusera le match en intérieur comme en extérieur. Il est également possible de réserver une table.

La Pizzeria Le 26, à Thônex, ainsi que La Courbe du Goût, à Chêne-Bougeries, diffuseront le match en intérieur. Les deux établissements proposent à la clientèle de réserver en avance.

À Carouge, enfin, il est possible de réserver à La Forge, rue Vautier, pour assister au match en intérieur. L’établissement s’attend à une forte affluence. Un peu plus loin, la Brasserie des Tours, point de rencontre traditionnel des supporters en route pour le stade, diffusera le match à l’intérieur et à l’extérieur, sans réservation. Ici aussi on pressent la foule: lors de la dernière rencontre de Servette, ils étaient près de 400 devant le bar à 17 h 15!

Rive droite

«Ça va être un grand jour pour nous!» se réjouit-on au Grand Duke. Dans ce pub des Pâquis, qui attire beaucoup de touristes, Écossais et Genevois se retrouveront certainement côte à côte pour regarder la rencontre dans la salle intérieure. Il n’est toutefois pas possible de réserver.

Dans le même quartier, le bar restaurant Luna profitera aussi de l’autorisation de la Ville de Genève pour diffuser le match à l’extérieur, ainsi qu’à l’intérieur. L’établissement ne prend les réservations que par téléphone.

À la rue de Berne, proche de la gare, le Post’Café proposera également une retransmission du match à l’intérieur de l’établissement, qui ne prend pas de réservation.

Enfin, le Mr Pickwick Pub, situé sur la rue de Lausanne, ne dispose pas d’écrans extérieurs, mais les supporters pourront profiter des nombreuses télévisions de l’établissement, qui ouvrira toutes ses salles pour l’occasion. Il devrait y avoir de la place pour tout le monde: pour la finale de la Coupe du monde au Qatar, le pub avait accueilli près de 700 personnes! Sur les réseaux sociaux, certains supporters écossais annoncent déjà s’y retrouver lundi soir pour le match de Manchester United contre Wolverhampton.

Inutile toutefois d’appeler avant d’y aller mardi. Le Mr Pickwick ne prend jamais de réservation lors des grandes rencontres sportives. Une preuve, s’il en fallait encore une, que la rencontre de demain devrait être historique.

