Mon animal et moi – «Oslo» et Auriane vivent l’amour fusionnel des débuts Après un mois ensemble, «Oslo» a aidé Auriane à faire définitivement le deuil de son précédent chien. Un duo qui est déjà fusionnel. Sonia Imseng

Après un mois, le duo est déjà fusionnel: «Notre lien est très fort et je trouve que les animaux nous montrent que l’amour et loyauté ne passent parfois pas les dans les paroles, mais dans les gestes.» YVAIN GENEVAY

Un an après la perte brutale de l’un de ces chiens, Auriane a ressenti «un vide intersidéral». Le deuil était fait et il était temps de retrouver un compagnon à quatre pattes. «Fluffy est décédé à l’âge de 2 ans d’une leucémie foudroyante, en trois semaines il est mort. On l’a endormi sur mes genoux, c’était vraiment horrible», raconte-t-elle, la voix encore tremblante d’émotion.