Même les opposants à la réforme le concèdent: le Cycle d’orientation actuel n’est pas satisfaisant. Ce qui vaut en urbanisme vaut manifestement en éducation: la création de «ghettos» induite par les regroupements et sections dédiées aux plus forts et aux plus faibles n’amène pas une bonne dynamique.

La nouvelle organisation proposée au vote à Genève, avec des classes mixtes et seulement certaines disciplines à niveaux, suit la tendance internationale. Et n’a rien d’un effet de mode: la recherche valide. L’originalité cantonale, qui consiste à garder dans la même classe tous les élèves, y compris lors des matières où des niveaux seront instaurés, se justifie par la cohésion de groupe. Mais aussi par une gestion simplifiée de la grille horaire. L’évaluation «différenciée» qui en découlera nécessitera sans doute des tâtonnements. C’est le prix à payer.

Abo Votations genevoises du 15 mai Réforme du Cycle: d’autres cantons l’ont testée. Bilan Abo Votation sur la réforme du cycle d’orientation Des camps d’inégales grandeurs, mais… Il faut voter oui, sans se bercer d’illusions. Personne ne prétend que les cancres seront touchés par une grâce studieuse du jour au lendemain. Il faut voter oui, en respectant la division des enseignants sur ce sujet, qu’on ne peut résumer à la simple hostilité envers leur magistrate. L’expérience des autres cantons le montre, le virage ne sera pas évident, il y aura des mécontents. Le Département de l’instruction publique devra soutenir les professeurs en difficulté avec des formations adéquates. Et valoriser la voie certificat en 11e année, qui ne doit pas être une orientation par défaut. Une partie de la droite a décidé de s’opposer, en oubliant de proposer. C’est regrettable. Il faudrait faire table rase et tout réinventer. On attend le projet. Ne serait-ce pas plutôt la preuve d’une certaine hypocrisie, et d’un rejet du coût de la réforme qui ne dit pas son nom?

